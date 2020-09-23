Филипп Киркоров похвастался своим богатством и успехом, сразив наповал «сияющим» образом

Король российской поп-сцены поделился новым шутливым видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На кадрах популярный певец вовсю отрывается под свою собственную песню «Ролекс», которую он исполняет дуэтом с блогером и рэпером Dava.

На видео можно увидеть Киркорова в стильных шортах, футболке и кепке, который танцует под музыку на фоне моря. Для большей атмосферности артист добавил на видео фильтр, который украсил его множеством блесток. Сияющими оказались даже шлепки певца.

Отметим, что в песне речь идет о богатстве, поэтому Киркоров на кадрах изо всех сил старается казаться успешным и довольным собой.

«На ракете я на марс со мной вместе Илон Маск», - процитировал строчку из песни артист.

В комментариях люди тут же принялись обсуждать видео. При этом стоит отметить, что понравилось оно далеко не всем.

«Старческий маразм крепчает», «Теперь всему миру понятно, почему А. Б. не стала жить с этим «Клоуном». «Нарциссом», облик артиста поменял на шута горохового», «что-то Филипп начинает мне напоминать Джигурду», «Филл куда тебя несёт», «Как красиво, Филипп! Вокруг все сияет», «Похудел, помолодел. Молодец!», «Болгарский перец!», «Стиль – ваше все», «Модный мужчина», - пишут люди.

Напомним, 9-летний сын Стоцкой поразил сходством с Киркоровым, новое фото взорвало сеть: "Бедная Настя...".

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