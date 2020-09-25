Король поп-сцены Филипп Киркоров срочно прервал свой отпуск в солнечной Греции

Об этом пишет издание Московский комсомолец.

Как известно, 24 сентября в СМИ начали появляться слухи о том, что у 88-летнего Бедроса Киркорова серьезные проблемы со здоровьем.

Более того журналисты утверждали, что Киркорова-старшего срочно госпитализировали в клинику, пока его сын развлекается в солнечной Греции.

Сам Филипп Киркоров подтвердил, что у его отца проблемы со здоровьем, поэтому он вынужден прервать свой отдых в Европе.

Король поп-сцены в общении с журналистами также выразил надежду, что с его отцом все будет хорошо.

«Я в самолете, вылетаю из Греции в Москву. Надеюсь, все хорошо будет... Я поэтому срочно возвращаюсь. Возраст, что говорить — папе 89 год пошел. Госпитализирован с сердцем. Столько всего вокруг, всякой заразы!», - подчеркнул Филипп Киркоров в комментарии изданию.

Ранее Филипп Киркоров показал, как нужно наслаждаться жизнью.

Так, 53-летний певец похвастался свежим кадром из отпуска, который он проводит в Греции.

На фото Киркоров позирует на берегу моря, а на заднем плане виднеется живописный пейзаж и яхта.

Певец верен своему экстравагантному стилю: даже на отдыхе он одет в яркий и необычный костюм от известного бренда. Киркоров позирует, держа у уха телефон.

Напомним, Киркоров не устоял перед соблазнительной Орбакайте с новой стрижкой.

Как сообщала Politeka, Киркоров в блестящих шлепках решил развлечься и поплатился за хвастовство: «Шут гороховый».

Также Politeka писала, что 9-летний сын Стоцкой поразил сходством с Киркоровым, новое фото взорвало сеть.