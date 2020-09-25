Король поп-сцены Филипп Киркоров срочно прервал свой отпуск в солнечной Греции
Об этом пишет издание Московский комсомолец.
Как известно, 24 сентября в СМИ начали появляться слухи о том, что у 88-летнего Бедроса Киркорова серьезные проблемы со здоровьем.
Более того журналисты утверждали, что Киркорова-старшего срочно госпитализировали в клинику, пока его сын развлекается в солнечной Греции.
Русская Кардашьян едва удержала необъятные прелести в полупрозрачной пижаме: "Какое богатство"
"Заняла 14 тысяч гривен, а отдала уже более 60 тыс.": украинцев загоняют в безумные долги, кто под угрозой
«Залетела, что ли?»: Орбакайте с огромным животом заподозрили в новой беременности
"Новый муж": Бузова после разрыва с женихом появилась с голубоглазым красавчиком
Сам Филипп Киркоров подтвердил, что у его отца проблемы со здоровьем, поэтому он вынужден прервать свой отдых в Европе.
Король поп-сцены в общении с журналистами также выразил надежду, что с его отцом все будет хорошо.
«Я в самолете, вылетаю из Греции в Москву. Надеюсь, все хорошо будет... Я поэтому срочно возвращаюсь. Возраст, что говорить — папе 89 год пошел. Госпитализирован с сердцем. Столько всего вокруг, всякой заразы!», - подчеркнул Филипп Киркоров в комментарии изданию.
Ранее Филипп Киркоров показал, как нужно наслаждаться жизнью.
Так, 53-летний певец похвастался свежим кадром из отпуска, который он проводит в Греции.
На фото Киркоров позирует на берегу моря, а на заднем плане виднеется живописный пейзаж и яхта.
Певец верен своему экстравагантному стилю: даже на отдыхе он одет в яркий и необычный костюм от известного бренда. Киркоров позирует, держа у уха телефон.
Напомним, Киркоров не устоял перед соблазнительной Орбакайте с новой стрижкой.
Как сообщала Politeka, Киркоров в блестящих шлепках решил развлечься и поплатился за хвастовство: «Шут гороховый».
Также Politeka писала, что 9-летний сын Стоцкой поразил сходством с Киркоровым, новое фото взорвало сеть.