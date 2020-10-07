Вера Брежнева покорила поклонников милым домашним образом

Звезда опубликовала новый пост с коротким видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как Вера сидит в кресле в простой домашней одежде. На ней черная толстовка с надписью «Вера» и минимум макияжа. В таком виде звезда выглядит очень свежо и естественно. Волосы Брежнева оставила распущенными и не стала утяжелять никакими укладками. В таком простом образе особенно ярко выделяются голубые глаза певицы, которые так и приковывают к себе внимание.

На кадрах Брежнева смотрит в камеру и ритмично качает головой из стороны в сторону, мило улыбаясь.

В подписи к видео Брежнева напомнила о том, что в первую среду октября отмечается Всемирный день детского церебрального паралича.

Поклонники певицы активно комментируют ее пост.

«Bepa вы богиня и безумно женственная, искренняя, нежная», «Кукла Барби!», «Вера вы с каждыми днём хорошеете», «Любовь спасёт мир... и Верина красота», «Светлая, красивая, открытая и искренняя Вера», «Красиииивая! Глаза как небо-голубые. Сама прелесть», «Самые очаровательные глазки и милое личико!», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «Идеальная женщина, с годами только красивее! Восхищаюсь вами!», - пишут люди.

Напомним, Брежнева устала молчать и выдала правду об изменах Меладзе: "Погуливать с Эрикой...спасибо, открыли глаза".

Как сообщала Politeka, пышногрудая дочь Брежневой раздразнила видом в кожаном наряде с лифчиком напоказ: "Цветет день ото дня".

Также Politeka писала, что Брежнева огорошила кадрами со своей "сестрой-близняшкой" в откровенном мини: "Две Веры по цене одной".