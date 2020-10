View this post on Instagram

Люблю , когда вы поддерживаете мои благотворительные инициативы ♥️ Сегодня, в первую среду октября, Всемирный день детского церебрального паралича. Детки, живущие с этим диагнозом, с большим трудом осваивают совершенно привычные для нас навыки, даже такие, как написание букв. ✍🏻 33 ребёнка, подопечных фонда «Подарок Ангелу», своими ручками написали по букве для уникального проекта Доброшрифт @fontofkindness Вы тоже можете поддержать проект, заказав толстовку с вашей персональной надписью 💛 я это уже сделала ♥️ #веравдобро Каждая буква имеет значение #доброшрифт