Юная дочь певицы Веры Брежневой, Соня Киперман, устроила жаркую фотосессию, посветив прелестными формами

Как сообщает Politeka.net, девушка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" откровенные кадры, на которых предстала в коричневой кожаной куртке, коротких шортах и черном бюстгальтере. Она распахнула верхнюю одежду, позволив любоваться своей роскошной грудью.

Во время фотосессии Соня Киперман принимала смелые позы, показывая свое тело во всей красе. Для одних снимков она наклонилась в позе лотоса, а для других специально приспустила куртку. Судя по улыбкам, красотке понравился такой раскованный образ.

Пользователи социальной сети в комментариях оценили смелые шалости Сони:

"Цветёт цветок день ото дня👌🙂"; "Милашка"; "Красивая девушка".

Ранее 19-летняя Соня впечатлила ретро-кадром, для которого надела белое платье в черный горошек. Девушка сфотографировалась на балконе, выставив напоказ свою пятую точку. На другом снимке дочь Брежневой приняла необычную позу у стены: она повернулась спиной, запрокинула голову назад и согнула ногу в колене. Обтягивающее платье и удачный ракурс подчеркнули стройную фигуру и упругие ягодицы красотки.

Напомним, юная дочь Брежневой восхитила нежной красотой в пикантной блузке, мама оценила.

Как сообщала Politeka, соблазнительная дочь Веры Брежневой в купальнике нагнулась слишком низко.

Также Politeka писала, что юная дочь Веры Брежневой в тесном топе соблазнила ночными кадрами.