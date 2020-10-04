Знаменитая украинская певица Вера Брежнева рассказала почитателям о своей личной жизни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на СтарХит.

Так, исполнительница сообщила, что непрерывно думает о своем звездном супруге Константине Меладзе.

"Костя всегда в моем сердце. У него всегда есть свое мнение, на основании которого он принимает решения. Это касается и близких вопросов, и рабочих. Я это принимаю и уважаю", — отмечает Вера.

Вера утверждает, что Меладзе мечтает проводит с ней как можно больше времени.

"Мечта Константина – быть со мной 24/7, чем дольше, тем лучше. У меня такая счастливая семья. Какие ссоры? Мы – грузин и украинка. У нас страсть", – утверждает певица.

Также певица отреагировала на то, что Константину приписывают с роман с солисткой "ВИА Гры" Эрикой Герцег.

"Восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом, курировать пять своих проектов, быть наставником в "Голосе", писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы – погуливать с Эрикой! Ну просто браво, товарищи, спасибо, открыли глаза", – достойно ответила Вера.

Ранее мы писали, что певица Вера Брежнева с идеальной внешностью вызвала бурные споры в сети. В Инстаграм был опубликован снимок Брежневой, где крупным планом показано ее лицо. Голубоглазая блондинка предстала без косметики с красиво уложенными локонами.

Невооруженным глазом заметно, насколько идеальна ее бархатистая, словно персик, кожа, а морщинки отсутствуют вовсе.

"38-летняя Вера Брежнева явно знает пароли и видит ориентиры всех секретов идеального внешнего вида и показывает это на своем примере. Ни единой морщинки! Как ей это удается?", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые сравнили Веру с украинской актрисой Ольгой Сумской, которой месяц назад "стукнуло" 54 - но она все также хороша.

Известная певица Вера Брежнева показала себя и "сестру-близняшку", которая у нее могла бы быть. На кадрах Вера позировала в черном платье. Звезда отзеркалила себя, поэтому в ролике появились две Брежневых. Певица потанцевала под популярную песню и показала идеальные ножки, ведь наряд был коротким, с большим декольте и без белья. Видео получилось эффектным и даже соблазнительным, Вера развлеклась на все 100.

Напомним, Вера Брежнева неожиданно скрасила досуг помолодевшего Киркорова, Полякова оценила: "Красивые ноги!"

Как сообщала Politeka, юная дочь Веры Брежневой в тесном топе соблазнила ночными кадрами: «Вся в маму».

Также Politeka писала, что Вера Брежнева ошарашила словами о дочери и своей роли бабушки: "Весной ей исполнится...".