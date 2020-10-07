Віра Брежнєва підкорила шанувальників милим домашнім образом

Зірка опублікувала новий пост з коротким відео на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як Віра сидить в кріслі в простому домашньому одязі. На ній чорна толстовка з написом «Віра» і мінімум макіяжу. У такому вигляді зірка виглядає дуже свіжо і природно. Волосся Брежнєва залишила розпущеним і не стала обтяжувати ніякими укладаннями. У такому простому образі особливо яскраво виділяються блакитні очі співачки, які так і приковують до себе увагу.

На кадрах Брежнєва дивиться в камеру і ритмічно хитає головою з боку в бік, мило посміхаючись.

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У підписі до відео Брежнєва нагадала про те, що в першу середу жовтня відзначається Всесвітній день дитячого церебрального паралічу.

Шанувальники співачки активно коментують її пост.

"Bepa ви богиня і шалено жіночна, щира, ніжна", "лялька Барбі!", "Віра ви з кожними днем гарнішаєте", "Любов врятує світ... і Вірина Краса", "світла, красива, відкрита і щира Віра", "Красіііівая! Очі як небо-блакитні. Сама принадність", "найчарівніші очі і миле личко!", "Тому що не можна бути на світі красивою такою", "ідеальна жінка, з роками тільки красивіше! Захоплююся вами!",- пишуть люди.

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Люблю , когда вы поддерживаете мои благотворительные инициативы ♥️ Сегодня, в первую среду октября, Всемирный день детского церебрального паралича. Детки, живущие с этим диагнозом, с большим трудом осваивают совершенно привычные для нас навыки, даже такие, как написание букв. ✍🏻 33 ребёнка, подопечных фонда «Подарок Ангелу», своими ручками написали по букве для уникального проекта Доброшрифт @fontofkindness Вы тоже можете поддержать проект, заказав толстовку с вашей персональной надписью 💛 я это уже сделала ♥️ #веравдобро Каждая буква имеет значение #доброшрифт

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Нагадавши, Брежнєва втомилася мовчати і видала правду про зради Меладзе: "Погулювати з Ерікою...спасибі, відкрили очі".

Як повідомляла Politeka, пишногруда дочка Брежнєвої роздражнила виглядом в шкіряному вбранні з ліфчиком напоказ: "цвіте з кожним днем".

Також Politeka писала, що Брежнєва приголомшила кадрами зі своєю "сестрою-близнючкою" у відвертому міні: "дві Віри за ціною однієї".