Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, взбудоражила сосцети новым образом

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Алена привлекала к себе внимание еще с подросткового возраста, пытаясь, благодаря своей необычной внешности, всячески привлечь к себе внимание. Девушка уже тогда могла похвастаться огромными глазами, красивой фигурой и выразительным лицом. Но Алене было этого мало, и она решила кардинальным образом измениться.

На сегодняшний день она похудела, уколола в скулы и губы филлеры, после многочисленных посещений солярия ее кожа стала бронзового оттенка, также девушка вставила в грудь и ягодицы импланты.

Так и сегодня модель изумила свежим образом, подразнив поклонников выдающимся бюстом.

На девушке – откровенный бюстгальтер, не скрывающий ее груди и белоснежная кофта, которую она приспустила, чтобы фанаты смогли насладиться ее телом.

В правой руке девушка держит кусочек суши.

"У меня опять фото с едой в ленте😅Любите суши ? 🤪 Hi😍 Do you like sushi? 😈", – подписала снимок знаменитость.

Фанаты, как всегда, были в восторге от Алены, о чем незамедлительно написали в комментариях, параллельно поставив под фото множество лайков.

"😍😍😍😍 Он як груди наїдають😂 вчіться дівчата 😍😍😍😍 Вьlглядиш прекрасно очень красивая 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 Приятного🌹🌹🌹 Я их готовлю!)", – написали они.

