Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя и рассказала о желаниях

На фото звезда показала себя в топе и лосинах, которые были частично прозрачны. Образ Алена дополнила кепкой и белой накидкой, которую распахнула, а в руках держала сумочку. Омович снимала себя на телефон в лифте, демонстрируя перед зеркалом шестой размер. Грудь еле вместилась в узкую ткань и прямо выпирала из нее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Так захотелось нарастить волосы, давайте отговаривайте меня. Что думаете?", - написала красотка.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вырежьте мне глаза, я начинаю комплексовать глядя на тебя", "Люби своих близняшек", "Ты очень красивая", "Вот интересно стало. Какой iq у таких девушек", "Свои и так длинные красивые, не нужно портить, вот честно".

Сообщалось, что Известная модель Алена Омович сняла себя крупным планом.

Из столь смелого наряда выглядывали самые интимные места без белья: "Ох, как торчат". Бюст шестого размера растянул крохотный топ и казалось ему там совершенно не хватает места.

Напомним, украинская Кардашьян в прозрачном белье еле удержала шестой размер

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян в черном шелке похвасталась своими огромными "шариками"

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян специально оттопырила топ, хвастаясь шестым размером



