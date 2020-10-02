Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свой шестой размер груди в полупрозрачном лифчике

Модель регулярно публикует самые жаркие фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Звезда активно принимает участие в различных фотосессиях в разнообразных нарядах.

Так, модель примеряла на себя красивый костюм. Алена позировала в черном лифчике с бретельками, которые тянутся от груди к плечам.

Большой бюст выпирал из белья с кокетливой сеточкой. Сверху звезда надела длинный пиджак.

Маленькая юбочка подчеркнула талию и бедра. Такой наряд отлично подошел стройной фигуре красотки.

Алена закинула волосы назад, делая селфи в зеркало. Казалось, красотка в этот раз обошлась без макияжа. Ее губы были приоткрыты, а взгляд направлен в телефон.

"Мне бы пошло быть бизнесвумен", - подписала снимок звезда.

Кадр не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности.

Напомним, Алена Омович позировала в топе шоколадного оттенка.

Из столь смелого наряда выглядывали самые интимные места без белья. Бюст шестого размера растянул крохотный топ и, казалось, ему там совершенно не хватает места.

Кроме этого, его короткая длина оголила пресс и позволила взглянуть на упругий животик.

Ранее мы писали, что Алена Омович позировала сидя в ванной, при этом ее тело и волосы влажные от воды. Фото сделано крупным планом, поэтому самое пикантное в кадр не попало. Девушка обхватила голову двумя руками и застыла в такой позе, пристально смотря в объектив камеры.

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.

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