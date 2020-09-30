Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, сняла себя крупным планом

Звезда опубликовала кадры из машины ит пожаловалась на похолодание, сообщает Politeka.net. Модель позировала в топе шоколадного оттенка.

Из столь смелого наряда выглядывали самые интимные места без белья: "Ох, как торчат". Бюст шестого размера растянул крохотный топ и казалось ему там совершенно не хватает места.

Кроме этого, его короткая длина оголила пресс и позволила взглянуть на упругий животик. Сверху модель надела белый свитер. Дополнила образ бордовая кепочка.

Звезда написала, что сейчас на улице 12 градусов и дождь, добавив грустный смайлик, тем самым пожаловавшись на погоду.

При этом красотка улыбалась своим подписчикам, подперев щечку пальцами с длинным маникюром.

Кадры не собрали много лайков и комментариев. Пользователи сети не смогли открыто высказаться об увиденном, но, возможно, написали много приятного в личной переписке.

Ранее мы писали, что Алена Омович была в пижаме на пуговицах. Последние красотка расстегнула, чтобы показать обнаженные части тела.

Шестой размер груди звезды выпрыгивал из выреза, а "озорница" еще и игриво потрясла ими.

Большие объемы притягивали взгляд, как и стройные ножки звезды.

Напомним, Алена Омович позировала в рубашке и топе в одном из заведений. Звезда без стыда демонстрировала свой бюст, а волосы оставила распущенными. Модель сидела за столом и ела пасту, странно смотря на содержимое в тарелке.

"Неплохо", - было подписано фото в виде черно-белого мема.

Напомним, украинская Кардашьян в коже и ботфортах свела с ума аппетитными формами

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян показала королевский размер крупным планом, глаз не отвести

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян показала настоящий соблазн в тесном корсете