Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, розбурхала сосцеті новим образом

Олена привертала до себе увагу ще з підліткового віку, намагаючись, завдяки своїй незвичайній зовнішності, всіляко привернути до себе увагу. Дівчина вже тоді могла похвалитися величезними очима, красивою фігурою і виразним обличчям. Але Олені було цього мало, і вона вирішила кардинальним чином змінитися.

На сьогоднішній день вона схудла, вколола в вилиці і губи філери, після численних відвідувань солярію її шкіра стала бронзового відтінку, також дівчина вставила в груди і сідниці імпланти.

Так і сьогодні модель здивувала свіжим образом, подражнивши шанувальників видатним бюстом.

На дівчині-відвертий бюстгальтер, що не приховує її грудей і білосніжна кофта, яку вона приспустила, щоб фанати змогли насолодитися її тілом.

У правій руці дівчина тримає шматочок суші.

"У мене знову фото з їжею в стрічці😅Любите суші ? 🤪 Hi😍 Do you like sushi? 😈 ",- підписала знімок знаменитість.

Фанати, як завжди, були в захваті від Олени, про що негайно написали в коментарях, паралельно поставивши під фото безліч лайків.

"😍😍😍😍 Він як грудях наїдають😂 вчіться дівчата 😍😍😍😍 Вьlглядиш прекрасно дуже красива 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 Приємного🌹🌹🌹 Я їх готую!) ",- написали вони.

Раніше ми писали, що модель, після того, як піддалася впливу сучасних тенденцій і стала частим гостем пластичного хірурга, вражає схудлим тілом і при цьому може похвалитися пишними формами. На фото видно, як модель хвалиться тонкою талією і блищить в коротенькому білому ТОПі з червоними шортами на блискавці спереду.

Омович позувала за столиком кафе на вулиці. Модель одягла коричневий топік, з-під якого стирчало найінтимніше, можна сказати "кнопки". Груди випирала з такого сміливого вбрання і виглядала дуже спокусливо.

Золоті прикраси на шиї, які спустилися по декольте, послужили відмінним акцентом. Також не можна не помітити прес красуні - такому плоскому животику можна тільки позаздрити.

