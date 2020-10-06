Наверно, каждая женщина мечтает или гордится своей красивой формой груди, однако к некоторым природа была неблагосклонной

Среди таких "несчастливиц" есть и звезды, сообщает Politeka.net. Давайте познакомимся со знаменитостями, которым не повезло с формой прелестей.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова просто в восторге от своей фигуры и регулярно без стеснения делится снимками в бикини. Не очень удачная форма бюста звезду совершенно не смущает. А от хейтеров, которые то и дело критически реагируют на подобные снимки, артистка и вовсе закрыла комментарии.

Актриса Эвелина Бледанс в одном из интервью призналась, что очень комплексовала из-за необычной формы своей груди, поэтому и решилась на операцию в 2017 году. Сейчас аппетитные размеры красотки выглядят намного лучше.

Артистка Кристина Асмус нарвалась на критику после выхода фильма "Текст", где она снялась обнаженной в постельной сцене. Пользователи сети тут же отметили, мол такую грудь - "ушки спаниеля" - лучше прятать. Однако звезда не обращала внимание на хейтеров, и снова оголилась в другой картине, которая должно скоро выйти.

Звезда сериала "Беверли-Хиллз" Тори Спеллинг решилась исправить неудачную форму груди у хирургов, однако операция прошла неудачно. Судя по всему, актрисе вставили некачественные импланты, которые после нескольких беременностей начали гулять туда-сюда.

Тори Спеллинг увеличивала грудь еще в 20 лет. Во что превратилась эта красота в 41-летнем возрасте? Gepostet von Beauty PLAZA am Samstag, 15. November 2014

Грудь известной певицы Леди Гаги также нельзя назвать идеальной. На некоторых фото видно, что бюст звезды ассиметричный. Однако артистка абсолютно не комплексует по этому поводу.

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