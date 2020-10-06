Напевно, кожна жінка мріє або пишається своєю красивою формою грудей, проте до деяких природа була неприхильною

Серед таких "нещасливиць" є і зірки, повідомляє Politeka.net. Познайоммось зі знаменитостями, яким не пощастило з формою принад.

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова просто в захваті від своєї фігури й регулярно без сорому ділиться знімками в бікіні. Не дуже вдала форма бюста зірку абсолютно не бентежить. А від хейтерів, які раз у раз критично реагують на подібні знімки, артистка і зовсім закрила коментарі.

Актриса Евеліна Бльоданс в одному з інтерв'ю зізналася, що дуже комплексувала через незвичну форму своїх грудей, тому і зважилася на операцію у 2017 році. Зараз апетитні розміри красуні виглядають набагато краще.

Артистка Христина Асмус нарвалася на критику після виходу фільму "Текст", де вона знялася оголеною в постільній сцені. Користувачі Мережі тут же відзначили, мовляв такі груди - "вушка спанієля" - краще ховати. Однак зірка не звертала увагу на хейтерів, і знову оголилася в іншій картині, яка має скоро вийти.

Зірка серіалу "Беверлі-Хіллз" Торі Спеллінг зважилася виправити невдалу форму грудей у хірургів, проте операція пройшла невдало. Судячи з усього, актрисі вставили неякісні імпланти, які після кількох вагітностей почали гуляти туди-сюди.

Тори Спеллинг увеличивала грудь еще в 20 лет. Во что превратилась эта красота в 41-летнем возрасте? Gepostet von Beauty PLAZA am Samstag, 15. November 2014

Груди відомої співачки Леді Гаги також не можна назвати ідеальними. На деяких фото видно, що бюст зірки асиметричний. Однак артистка абсолютно не комплексує з цього приводу.

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