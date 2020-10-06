Напевно, кожна жінка мріє або пишається своєю красивою формою грудей, проте до деяких природа була неприхильною
Серед таких "нещасливиць" є і зірки, повідомляє Politeka.net. Познайоммось зі знаменитостями, яким не пощастило з формою принад.
Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова просто в захваті від своєї фігури й регулярно без сорому ділиться знімками в бікіні. Не дуже вдала форма бюста зірку абсолютно не бентежить. А від хейтерів, які раз у раз критично реагують на подібні знімки, артистка і зовсім закрила коментарі.
Актриса Евеліна Бльоданс в одному з інтерв'ю зізналася, що дуже комплексувала через незвичну форму своїх грудей, тому і зважилася на операцію у 2017 році. Зараз апетитні розміри красуні виглядають набагато краще.
Карантин по-новому з 5 жовтня, що посилили і заборонили для українців на 14 днів: "Під забороною..."
Пекуча "наречена" Харламова роздражнила фантазію, обтягнувши пишний бюст корсетом: "Таке відчуття…"
Роздягнена зірка фільмів "Квартал 95" звела з розуму жаркими кадрами у ванній: зухвало і сміливо
Молода коханка Бреда Пітта в плямистому ліфчику втерла ніс Джолі: "Яка фігура!"
Артистка Христина Асмус нарвалася на критику після виходу фільму "Текст", де вона знялася оголеною в постільній сцені. Користувачі Мережі тут же відзначили, мовляв такі груди - "вушка спанієля" - краще ховати. Однак зірка не звертала увагу на хейтерів, і знову оголилася в іншій картині, яка має скоро вийти.
Зірка серіалу "Беверлі-Хіллз" Торі Спеллінг зважилася виправити невдалу форму грудей у хірургів, проте операція пройшла невдало. Судячи з усього, актрисі вставили неякісні імпланти, які після кількох вагітностей почали гуляти туди-сюди.
Груди відомої співачки Леді Гаги також не можна назвати ідеальними. На деяких фото видно, що бюст зірки асиметричний. Однак артистка абсолютно не комплексує з цього приводу.
Безсоромний Бльоданс блиснула пікантним декольте, заткнувши за пояс Катю Осадчу: "насолода для очей».
Щасливий Бльоданс в крихітному платті небезпечно задерла ноги: "серце йокнуло в передчутті..."
Роздягнений Бльоданс остудила свій запал в крижаному озері: "Пощадите вже, Евеліна..."