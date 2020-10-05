Відомій балерині і судді шоу "Танці з зірками" Катерині Кухар жорстко дісталося через постійну критику

Переполох стався в Instagram шоу "Танці з зірками", де було опубліковано відео з нового шоу"Маскарад".

Так, Катерина Кухар, яка запам'яталася українцям нещадною критикою учасників шоу "Танці з зірками", вперше перед камерами заспівала і зіграла на роялі.

Свій виступ, як зізналася балерина, вона присвятила коханому чоловікові Олександру.

"Справжній сюрприз-Катерина Кухар, яка вчора в ефірі шоу «Маскарад» ховалася в костюмі Вареника, сьогодні вперше співає на паркеті "Танці з зірками". Свій виступ суддя присвячує коханому чоловікові Олександру", - йдеться у підписі до відеоролика.

Але виступ Кухар не припав до душі шанувальникам, через що вони засипали її гнівними коментарями. Більш того, користувачі пригадали балерині, як вона нещадно критикує артистів за виступ на паркеті.

"Катя так співає, як Фреймут танцює", "Вокал це не її точно...", "А що заспівати щось по-складніше слабо? Зате як обсирати учасників ти Перша", "Не сподобалося", "Жесть якась", "жахливо Катерина співає, краще б покликали Ірину Білик", "нехай і Яма заспіває в наступному ефірі", "потрібно було, щоб Саніна, Мейхер і Танчинець обплювали її спів, так як вона обплює їх танці і також зарозуміло прокоментували", " а що, зірки вже закінчилися? Ніхто заспівати не захотів або це економія?", "Просто смішно", "Вона співає гірше, ніж мій кіт кричить", " Білик в курсі що у неї тепер конкурентка? Браво, неперевершено", " Катенька, блискуче!"- написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали про конфлікт між Катериною Кухар і Ольгою Фреймут на "Танцях з зірками".

Спершу екс-ведушая" Ревізора " порадила балерині сходити до церкви після нещадної критики її танцю, натякнувши їй на гординю. На що Кухар відповіла, що піде тільки разом з телеведучою, а також додала, що їм разом варто сходити до психотерапевта.

В одному з наступних випусків Ольга Фреймут подарувала Катерині Кухар ножиці і сказала, що вона може підрізати собі язик.

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