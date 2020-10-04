В сети активно обсуждают телеведущую Регину Тодоренко и ее нового партнера по катанию на льду

Как сообщает Politeka.net, Регина Тодоренко после скандала из-за необдуманных слов в сторону жертв семейного насилия, смогла реабилитировать свою репутацию и снова стала востребованной.

Телеведущую пригласили участвовать в популярной российском шоу «Ледниковый период», где она катается на коньках со своим партнером олимпийским чемпионом Романом Костомаров.

На своей странице в Инстаграм Тодоренко показала небольшой ролик-анонс к новой статье в известном журнале, которая вышла на днях.

В кадре Регина Тодоренко с ярко-красной помадой на губах обнимается со своим партнером Романом Костомаровым. Пара всем своим видом изображает близость.

Фолловеры неоднозначно восприняли увиденное и предупредили Регину, как бы все эти любовные ролики не обернулись разводом для телеведущей.

«Не понимаю я этих любовных роликов с партнёрами по катанию. Очень умный ход организаторов запустить ревностную полосу между Вами и Вашим мужем.Смотрите не доиграйтесь до развода в Вашей погоне за рейтингом», «Вообще, я уверен что подобные шоу в большинстве случаев приводят к разводам.И,притом,их никто не смотрит. Потому что они никому не интересны», «Главное не быть голой на публике, а то говорят к разводу», "Прям выход президента с женой", «И новых отношениях»,- пишут в сети.

Напомним, что Настя Ивлеева из "Орла и решки" грубо наехала на Регину Тодоренко: "Не имеет никакого отношения".

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