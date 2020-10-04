У мережі активно обговорюють телеведучу Регіну Тодоренко та її нового партнера з катання на льоду

Як повідомляє Politeka.net, Регіна Тодоренко після скандалу через необдумані слова у бік жертв сімейного насильства, змогла реабілітувати свою репутацію і знову стала затребуваною.

Телеведучу запросили брати участь у популярній російському шоу "Льодовиковий період", де вона катається на ковзанах зі своїм партнером олімпійським чемпіоном Романом Костомаров.

На своїй сторінці в Instagram Тодоренко показала невеликий ролик-анонс до нової статті у відомому журналі, яка вийшла днями.

У кадрі Регіна Тодоренко з яскраво-червоною помадою на губах обіймається зі своїм партнером Романом Костомаровим. Пара всім своїм виглядом зображує близькість.

Фолловери неоднозначно сприйняли побачене і попередили Регіну, як би всі ці любовні ролики не обернулися розлученням для телеведучої.

"Не розумію я цих любовних роликів з партнерами по катанню. Дуже розумний хід організаторів запустити ревну смугу між Вами і вашим чоловіком.Дивіться не дограйтеся до розлучення у вашій гонитві за рейтингом», «взагалі, я впевнений що подібні шоу в більшості випадків призводять до розлучень.І, притому, їх ніхто не дивиться. Тому що вони нікому не цікаві», «Головне не бути голою на публіці, а то говорять до розлучення», "Прям "вихід президента з дружиною", «І нових відносинах»,- пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва з "Орла і решки" грубо наїхала на Регіну Тодоренко: "Не має ніякого відношення".

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