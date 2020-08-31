Шоу о путешествиях «Орел и решка» успешно выходит в эфир с 2011 года. Благодаря нему о себе заявили очень яркие телеведущие

Как передает Politeka.net, за почти 10 лет существования проекта в нем успело смениться почти 20 ведущих. Некоторые звезды возвращались в проект после ухода. Так, например, произошло с телеведущей Настей Ивлеевой, которая вела 14, 16, 19 и 23 сезоны шоу.

Стоит отметить, что «Орел и решка» - это шоу о путешествиях, поэтому телеведущим нужно не только уметь красиво говорить на камеру, но и уметь ориентироваться в сложных ситуациях. Чаще всего ведущими в шоу брали людей с отменным чувством юмора, которые могли разрядить обстановку.

Первой парой ведущих, как известно, были Жанна и Алан Бадоевы. Их очень любили зрители.

Во 2-3 сезонах Жанне составил компанию популярный украинский ведущий Андрей Бедняков.

Для карьеры Леси Никитюк шоу «Орел и решка» стало прорывом. Она вела его 2 сезона подряд, после чего несколько раз возвращалась.

В 6-7 сезонах шоу вела супружеская пара Андрей Бедняков и Настя Короткая.

Дольше всех в проекте продержалась Регина Тодоренко. Именно благодаря этому шоу она стала невероятно популярной в Росси и переехала туда.

Регина, кстати, вела шоу с Лесей.

Антон Птушкин и Настя Ивлеева стали новой любимой парой телезрителей. Когда Настя вернулась в проект, фанаты мечтали, что вместе с ней вернется и Антон.

Украинская телеведущая Алина Астровская продержалась в проекте три сезона.

Напомним, что Ивлеева из "Орла и Решки" засветила новую компаньонку: "Лучшие подружки".

Как сообщала Politeka, Настя Ивлеева из "Орла и решки" грубо наехала на Регину Тодоренко: "Не имеет никакого отношения".

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