Популярная телеведущая Регина Тодоренко показала подросшего сына Михаила
Соответствующий снимок звезда разместила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
На фотографии, мальчуган, которому в декабре месяце исполнится 2 года, позирует сидя в игрушечном автомобиле с маленькой девочкой. Лицо мальчика довольное, а у малышки перепуганное.
В подписи Регина объяснила почему. Она назвала своего отпрыска любвеобильным ребенком.
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«Михаил Владиславович - очень напористый молодой человек. Если ему нравится девочка, он действует быстро четко и согласно своей новой привычке - сразу валит в траву и обнимает ❤️🙈
Теперь вы понимаете , почему у Эмили такое удивление на лице?!😆
У вас тоже любвеобильные детки ?», - написала телеведущая.
Фолловеры принялись комментировать увиденное.
«На самом деле в этом возрасте они очень искренние и непосредственные», «Какие зайки) оба маленькие знаменитости)», «Какой он красавчик 💋💋💋», «Какой довольный Михаил Владиславович 😂», - пишут люди.
До этого сообщалось, что 30-летняя телеведущая и певица Регина Тодоренко обескуражила кадрами со своей родственной душой.
Так, Регина сама назвала свою лучшую подругу Алину - родственной душой и сестрой.
На кадрах девушки предстали на кухне с овощами в руках. В частности, Тодоренко размахивала большим зеленым цукини. Певица была в синем платье с розовыми мелкими цветочками, а ее подруга козырнула формами в обтягивающем наряде.
Напомним, что Тодоренко блеснула "поджаренными булочками" в модном купальнике: "Какой пейзаж...".
А еще Politeka писала, что Тодоренко озадачила переменами во внешности, звезду не узнать: «Чем старше, тем…».
Также Politeka сообщала, что Тодоренко без капли смущения задрала юбку и выставила напоказ свои достоинства: "Регина умеет...".