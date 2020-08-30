Популярная телеведущая Регина Тодоренко показала подросшего сына Михаила

Соответствующий снимок звезда разместила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На фотографии, мальчуган, которому в декабре месяце исполнится 2 года, позирует сидя в игрушечном автомобиле с маленькой девочкой. Лицо мальчика довольное, а у малышки перепуганное.

В подписи Регина объяснила почему. Она назвала своего отпрыска любвеобильным ребенком.

«Михаил Владиславович - очень напористый молодой человек. Если ему нравится девочка, он действует быстро четко и согласно своей новой привычке - сразу валит в траву и обнимает ❤️🙈

Теперь вы понимаете , почему у Эмили такое удивление на лице?!😆

У вас тоже любвеобильные детки ?», - написала телеведущая.

Фолловеры принялись комментировать увиденное.

«На самом деле в этом возрасте они очень искренние и непосредственные», «Какие зайки) оба маленькие знаменитости)», «Какой он красавчик 💋💋💋», «Какой довольный Михаил Владиславович 😂», - пишут люди.

До этого сообщалось, что 30-летняя телеведущая и певица Регина Тодоренко обескуражила кадрами со своей родственной душой.

Так, Регина сама назвала свою лучшую подругу Алину - родственной душой и сестрой.

На кадрах девушки предстали на кухне с овощами в руках. В частности, Тодоренко размахивала большим зеленым цукини. Певица была в синем платье с розовыми мелкими цветочками, а ее подруга козырнула формами в обтягивающем наряде.

Напомним, что Тодоренко блеснула "поджаренными булочками" в модном купальнике: "Какой пейзаж...".

А еще Politeka писала, что Тодоренко озадачила переменами во внешности, звезду не узнать: «Чем старше, тем…».

Также Politeka сообщала, что Тодоренко без капли смущения задрала юбку и выставила напоказ свои достоинства: "Регина умеет...".