Популярная телеведущая Настя Ивлеева жестко высказалась о своей коллеге Регине Тодоренко

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Тодоренко появилось заявление о том, что она участвует в новом сезоне шоу «Орел и решка». Как известно, и Тодоренко, и Ивлеева в разное время были ведущими в этом шоу. Однако в новом сезоне, который снимается прямо сейчас, ведущими стали Настя Ивлеева и Юлия Коваль.

Тодоренко же в своем видеообращении заявила, что сняла крутое видео для нового сезона, что естественно стало поводом для обсуждения в сети.

Более того, заявление Тодоренко привело Настю в замешательство. В комментарии российским СМИ она заявила, что ничего не знает насчет участия коллеги в шоу.

«К "Решке" украинской компании Teen Spirit она не имеет никакого отношения. С нами она не катается. В какую "Решку" она там возвращается, вообще без понятия», - грубо отметила знаменитость.

Стоит отметить, что сама Тодоренко сейчас находится в Москве, где участвует в проекте «Ледниковый период». Соответственно, присутствовать на полноценных съемках шоу о путешествиях она не может. Поклонники предположили, что Регина может вернуться в другой сезон, уоторый будут снимать уже после программы с Ивлеевой.

Добавим, что слухи о конфликте и соперничестве между Тодоренко и Ивлеевой ходят давно, но ни одна из девушек официально не подтвердила эту информацию. Теперь же конфликт между артистками разгорелся с новой силой.

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