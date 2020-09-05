Украинский хореограф и партнерша Олега Винника в шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко порадовала нежным образом

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм", на котором предстала в полупрозрачной белой рубашке - верхние пуговицы она оставила расстегнутыми. Алена Шоптенко сфотографировалась на фоне металлического забора или стены со счастливой улыбкой. Танцовщица крепко зажмурила глаза и позволила ветру ворошить ее волосы.

"Поймать осеннее солнце и минуты выходного дня 😉", - поделилась звезда своими эмоциями в комментариях.

Ранее Алена Шоптенко рассказала, в чем заключается секрет успеха Олега Винника. По ее словам, у певца в рукаве есть весомый козырь, который неизбежно приведет пару к победе в танцевальном шоу:

"Ох, как меня злит фраза «ему достаточно стоять на паркете, и за него будут голосовать» 🙄 Друзья, я вам могу с уверенностью сказать — бояться Олега Винника стоит не за то, что ему достаточно стоять на паркете. А именно за то как он будет танцевать на нем! ☺️🕺🔥".

Алена Шоптенко также показала, как отдыхает с Винником после в зале для тренировок. На фото хореограф и певец расположились на полу у зеркальной стены. Олег Винник выглядит усталым: он приложил руку к голове и оперся на ногу.

Напомним, что Олег Винник в обнимку с красавицей-блондинкой заставил женщин ревновать, кадры: "Пять минут до..."

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona на "Танцях з зірками" задала жару, судьи резко отреагировали: "Каждый из нас..."

Также Politeka писала, что зараженная вирусом Ольга Фреймут ошеломила на "Танцях з зірками": "Я умоляла Боженьку..."