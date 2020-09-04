Известный украинский хореограф Алена Шоптенко показала страстный номер с певцом Олегом Винником для шоу "Танці з зірками"

Как пишет Politeka.net, знаменитость опубликовала в социальной сети "Тик Ток" видеозапись репетиций. "Пять минут до выхода на паркет", - подписала она.

В ролике слился воедино танец Алены Шоптенко и Олега Винника в разное время. Сначала звездная пара демонстрирует движения в повседневной одежде, а уже в следующий миг, благодаря магии монтажа, участники продолжают движения в старинных нарядах. Так для нового номера Алена Шоптенко выбрала белоснежное платье с кружевами, во время танца его полы сильно взметают в воздух, обнажая мускулистые ноги хореографа.

Олег Винник нарядился в контрастный черный костюм с обнаженными плечами, а волосы завязал в хвост такой же черной лентой. Во время тренировки он крепко прижимает партнершу к себе, делает ловкие поддержки и демонстрирует недюжинный талант.

Ранее Алена Шоптенко выдала секрет Олега Винника, который должен привести пару к победе:

"Ох, как меня злит фраза «ему достаточно стоять на паркете, и за него будут голосовать» 🙄 Друзья, я вам могу с уверенностью сказать — бояться Олега Винника стоит не за то, что ему достаточно стоять на паркете. А именно за то как он будет танцевать на нем! ☺️🕺🔥".

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