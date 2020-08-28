Украинский хореограф и участница проекта "Танці з зірками" Алена Шоптенко развеяла миф о своем партнере в новом сезоне, певце Олеге Виннике

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала совместное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На фото танцевальная пара расположилась у зеркала в зале для тренировок. Алена Шоптенко в леопардовых туфлях, черном топе и темно-синих штанах прижалась к зеркальной стене, обхватив руками колено, на ее губах усталая улыбка. Олег Винник тоже выглядит необычно: он приложил руку к голове и оперся на ногу. Вероятно, танцоры только после напряженной репетиции.

Алена Шоптенко призналась, что многие недооценивают хореографические способности ее партнера по шоу:

"Ох, как меня злит фраза «ему достаточно стоять на паркете, и за него будут голосовать» 🙄 Друзья, я вам могу с уверенностью сказать — бояться Олега Винника стоит не за то, что ему достаточно стоять на паркете. А именно за то как он будет танцевать на нем! ☺️🕺🔥".

Пользователи социальной сети поддержали пару и пожелали им победы в новом сезоне:

"Как же я жду воскресенья.Вы сияете счастьем,и это так прекрасно 😻😻😻😻"; "Алена, какие у вас красивые туфельки! 😍"; "Не сомневаюсь что Олег Винник хорошо танцует! Уверена Ваша пара будет в тройке лидеров!"; "Зная вас, Алёна, мы в этом не сомневаемся! Будет танцевать👍😍"; "У Олега Анатольевича во всех смыслах всё получится ...🍓".

Напомним, блондинка из "Танців з зірками" заставила Винника попотеть: "Осталось 10 дней до..."

А еще Politeka писала, что блондинка из «Танців з зірками» отожгла с Олегом Винником, яркие кадры.