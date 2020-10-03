Український хореограф і партнерка Олега Винника в шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко поділилася своїм досвідом у боротьбі з китайським вірусом

Кілька днів тому й Олена, й Олег отримали позитивні тести, а незабаром стало відомо про те, що недуга не минула і чоловіка артистки, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Шоптенко опублікувала фотографію з величезним ведмедем, на якій виглядає трохи виснаженою.

Дівчина розповіла про те, що практично щороку страждає від ГРВІ та грипу, назвавши себе "чемпіонкою світу". Вона зізналася, що завжди намагалася переносити хвороби на ногах, проте COVID-19 підкосив її в прямому сенсі цього слова, і це "ні з чим не можна порівняти".

Шоптенко не стала розповідати про сильний кашель і неймовірну слабкість, але зазначила, що вперше в житті зіткнулася з втратою смаку.

"Це вже точно зовсім новий експірієнс в моєму житті!",- написала вона.

Хореограф повідала про п'ять стадій прийняття цих симптомів, починаючи з того, як перестала відчувати запахи і практично не розрізняла смаку їжі.

Але навіть з такого негативного досвіду вона винесла корисний урок.

"Так ось що я вам по закінченню часу можу сказати. Поки найприємніші за консистенцією грейпфрути! Хоча я ніколи їх не любила 🙄", - написала Шоптенко і поцікавилася у читачів, чи стикалися вони з подібним.

Шанувальники зірки розповідають про те, як вони побороли хворобу, а також бажають Олені скоріше повернутися на паркет.

"Одужуйте швидше. І чекаємо Вас на паркеті. Без вас навіть не хочеться танці дивитися. Кріпіться", " Одужуйте швидше💖 💖 💖 💖 💖", "поправляйтеся швидше, ми вас любимо💚", "Одужуйте❤️❤️❤️", "Те ж саме. Їм без ентузіазму. Але треба. День на 8-10 зробіть КТ. По собі суджу. З приводу КТ – пишіть, якщо що, й одужуйте! Багато пити. Контролювати тромбоцити", - пишуть у коментарях.

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