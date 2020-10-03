Український хореограф і партнерка Олега Винника в шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко поділилася своїм досвідом у боротьбі з китайським вірусом

Кілька днів тому й Олена, й Олег отримали позитивні тести, а незабаром стало відомо про те, що недуга не минула і чоловіка артистки, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Шоптенко опублікувала фотографію з величезним ведмедем, на якій виглядає трохи виснаженою.

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Я чемпионка Мира по ОРВИ, все ежегодные гриппы и вирусы мои. Это, скажем так, мое слабое место, никогда не хвасталась иммунитетом. Какое-то время даже стала просто не замечать болезни и все переносила на ногах. Но сейчас я заболела ковидом и, признаюсь, это ни с чем не сравнимо 😅 Я не буду рассказывать про сильный кашель и неимоверную слабость, хочу про отсутствие обоняния и вкуса 😬 Это уж точно совсем новый экспириенс в моей жизни! И так, 5 моих стадий принятия неизбежного. А именно потерю вкуса и обоняния 😂 - «это я, наверное, запшикала в нос сосудосуживающие, поэтому и не чувствую запахов»; - «да это какой-то помидор, сельдерей, брокколи, банан постный попался!» - «вообще не вижу смысл есть, если не понимаешь что и какой вкус» 🙄 - «ну ничего, поголодаю немного, вот и похудею» 😁 - «ладно, есть все равно что-то нужно, чтоб хоть какие-то витамины получать. Давай сконцентрируемся на консистенции 😅 Так вот что я вам по истечению времени могу сказать. Пока приятнее всего по консистенции грейпфруты! Хотя я никогда их не любила 🙄 Кто ещё так болел? Поделитесь меню, пожалуйста 😂

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Дівчина розповіла про те, що практично щороку страждає від ГРВІ та грипу, назвавши себе "чемпіонкою світу". Вона зізналася, що завжди намагалася переносити хвороби на ногах, проте COVID-19 підкосив її в прямому сенсі цього слова, і це "ні з чим не можна порівняти".

Шоптенко не стала розповідати про сильний кашель і неймовірну слабкість, але зазначила, що вперше в житті зіткнулася з втратою смаку.

"Це вже точно зовсім новий експірієнс в моєму житті!",- написала вона.

Хореограф повідала про п'ять стадій прийняття цих симптомів, починаючи з того, як перестала відчувати запахи і практично не розрізняла смаку їжі. 

Але навіть з такого негативного досвіду вона винесла корисний урок.

"Так ось що я вам по закінченню часу можу сказати. Поки найприємніші за консистенцією грейпфрути! Хоча я ніколи їх не любила 🙄", - написала Шоптенко і поцікавилася у читачів, чи стикалися вони з подібним.

олена шоптенко

Шанувальники зірки розповідають про те, як вони побороли хворобу, а також бажають Олені скоріше повернутися на паркет.

"Одужуйте швидше. І чекаємо Вас на паркеті. Без вас навіть не хочеться танці дивитися. Кріпіться", " Одужуйте швидше💖 💖 💖 💖 💖", "поправляйтеся швидше, ми вас любимо💚", "Одужуйте❤️❤️❤️", "Те ж саме. Їм без ентузіазму. Але треба. День на 8-10 зробіть КТ. По собі суджу. З приводу КТ – пишіть, якщо що, й одужуйте! Багато пити. Контролювати тромбоцити", - пишуть у коментарях.

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