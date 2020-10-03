Знаменитый российский певец Филипп Киркоров прогулялся со знаменитой певицей в центре Москвы

Как сообщает Politeka.net, он выложил на своей странице в "Инстаграм" совместные фото с 49-летней коллегой. Так он провел свободное время с оперной певицей Анной Нетребко, пара звезд прогулялась по Красной площади под ручки, а затем устроили жаркую фотосессию в парке.

Филипп Киркоров нарядился в стильные джинсы, кеды, цветастую футболку и легкую ветровку черного цвета. Голову поп-короля украсила бейсболка с широким козырьком, а на его плече можно заметить небольшую сумку. Стоит заметить, что певец избавился от косичек и распустил волосы, а также заметно похудел. Анна Нетребко оделась не менее ярко: синее пальто, желтые блузка и сумка, а также коричневая юбка.

"А я иду шагаю по Москве...✨ Признавайтесь, у вас же тоже мгновенно заиграла в голове эта песня?🎶 Добавили легкой романтики в нашу осеннюю субботнюю прогулку с моей любимой подружкой @anna_netrebko_yusi_tiago и @bublikaipadov 💛 Держим путь в ... 🤫 Угадаете?", - заинтриговал Филипп Киркоров.

Пользователи социальной сети в комментариях высказались о внешнем виде звезд:

"Что-то Анна обувь надела не по погоде)))"; "Господи, что за прикид у этой женщины"; "Замечательные люди в знакомых местах...🤗🤗🤗"; "Ах, как же Вам идёт эта причёска! 👏👏 Прекрасного вечера субботы вместе с Анной! 👏❣️"; "Эта прическа вам идет намного лучше чем косички😍😍😍"; "Зайка моя, я твой зайчик, дверца моя я твой ключик😁😁🤗🤗"; "Почему ваша спутница в шлепках? Жаркая женщина?".

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