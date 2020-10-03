Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров прогулявся зі знаменитою співачкою в центрі Москви

Як повідомляє Politeka.net, він виклав на своїй сторінці в "Instagram" спільні фото з 49-річною колегою. Так він провів вільний час з оперною співачкою Анною Нетребко, пара зірок прогулялася по Червоній площі під ручки, а потім влаштували спекотну фотосесію в парку.

Філіп Кіркоров вбрався в стильні джинси, кеди, квітчасту футболку і легку вітровку чорного кольору. Голову поп-короля прикрасила бейсболка з широким козирком, а на його плечі можна помітити невелику сумку. Варто зауважити, що співак позбувся кісок і розпустив волосся, а також помітно схуд. Анна Нетребко одяглася не менш яскраво: синє пальто, жовті блузка і сумка, а також коричнева спідниця.

"А я йду крокую по Москві... Зізнавайтеся, у вас же теж миттєво заграла в голові ця пісня?🎶 Додали легкої романтики в нашу осінню суботню прогулянку з моєю улюбленою подружкою @anna_netrebko_yusi_tiago і @bublikaipadov 💛 тримаємо шлях в ... 🤫 Вгадаєте?",- заінтригував Філіп Кіркоров.

Користувачі соціальної мережі в коментарях висловилися про зовнішній вигляд зірок:

"Щось Анна взуття одягла не по погоді)))"; "Господи, що за прикид у цієї жінки"; "чудові люди в знайомих місцях...🤗 🤗 🤗 "; "Ах, як же вам йде ця зачіска! 👏 👏 Прекрасного вечора суботи разом з Анною! 👏 ❣ ️ "; "Ця зачіска вам йде набагато краще ніж кіски😍 😍 😍"; " Зайка моя, я твій зайчик, дверцята моя я твій ключик😁 😁 🤗 🤗"; "Чому ваша супутниця в шльопанцях? Спекотна жінка?".

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