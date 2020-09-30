Певица Ани Лорак помпезно отметила 42-летие - в кругу друзей и с огромным тортом со свечами
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц артистки в Инстаграм опубликовали свежее видео с празднования ее дня рождения (чтобы посмотреть ролики, проскролльте вниз).
Каролина в красном наряде сидела за столиком рядом с певцом Сергеем Лазаревым, с которым ей приписывали роман. Напротив нее расположился поп-король Филиппп Киркоров. Также на вечеринке присутствовал композитор и продюсер Игорь Крутой.
Под аплодисменты, фейерверки и песню "Happy birthday to you" в зал внесли двухярусный торт со свечками наверху. Не сдерживая эмоций, счастливая Лорак восклицала благодарности, вскочив с дивана.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Многие озадачились, почему на празднике не было ее бойфренда Егора Глеба.
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Ранее мы сообщали, Лорак откровенно рассказала в интервью о сложностях и панике, которые пережила во время изоляции из-за пандемии. По ее словам, в конце концов к ней пришло понимание, что нужно себя чему-то посвятить, чтобы отвлечься от тревожных мыслей.
"Карантин переживала с трудом. Вначале был шок и непонимание, как и у многих. Что это? Что дальше? Потом были страх и паника. А потом я поняла: если мы не можем изменить ситуацию, нужно изменить свое отношение к ней. Поэтому пыталась с пользой проводить время и всецело посвятила себя материнству", - рассказала певица.
Напомним, Ани Лорак состоит в особой связи с Лазаревым еще с детства, признание певицы.
Как сообщала Politeka, экс-жена молодого любовника Ани Лорак переживает новую драму.