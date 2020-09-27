Российский певец Филипп Киркоров похвастался встречей с актером, которому приписывали роман с Кристиной Асмус
Исполнитель опубликовал совместные кадры с главной звездой нашумевшего фильма "Текст", Александром Петровым, на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).
"Вчера со мной случился экстаз после просмотра байопика легендарного футболиста Стрельцова — с Александром Петровым в роли знаменитого футболиста🙌🏻 Восторг!🤩 #ФильмСтрельцов - это однозначно главная премьера сезона!🏆И фильм, конечно же, надо смотреть ВСЕМ, поскольку @actorsashapetrov - гений!", - поделился эмоциями Киркоров. - "👏🏼Саша, я твой фанат!🤘🏼 Ещё одна работа в копилку ЛУЧШИХ! Картина захватывает целиком, заставляет думать и сопереживать героям, эмоции зашкаливают. И да, в конце я даже прослезился".
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В ролике поп-король российской эстрады рассказал, что попал на закрытый показ фильма "Стрельцов". Помимо почетных гостей, на мероприятии оказался и сам исполнитель главной роли - Александр Петров. Актер со стороны послушал представление Киркорова, а затем и сам показался в кадре, изобразив "козу" пальцами.
Филипп Бедросович предстал перед поклонниками в бежевой курточке, а также кепке и футболке цвета хаки. Александр Петров, в свою очередь, пришел на премьеру в белом свитшоте, серых штанах и черном пиджаке.
Стоит отметить, что Петров и Асмус работают в одном театре, где их связывает много проектов. Ходили слухи, что Кристина развелась с шоуменом Гариком Харламовым из-за романа на стороне.
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Как сообщала Politeka, Киркоров в блестящих шлепках решил развлечься и поплатился за хвастовство: «Шут гороховый».
Также Politeka писала, что 9-летний сын Стоцкой поразил сходством с Киркоровым, новое фото взорвало сеть.