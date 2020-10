View this post on Instagram

Не устаю повторять, что жизнь складывается из мелочей... Из свежего постельного белья, из мокрых носиков, которые будят тебя, виляя хвостиками 🐶 🐶 Из красивой посуды, из вкусного матча-латте на рисовом с утра, из любимого аромата, из интересной книги, из неожиданной поездки, от глубокого вдоха свежего воздуха в окно и развивающихся волос и вкусняшек по пути, из вытянутых ног на панель авто в дальней дороге и из долгожданных встреч с родными. Из теплого смс или долгожданного звонка, из слов, которые ложатся на музыку и из новых идей, которые ещё только предстоит реализовать. Картина складывается не сразу, но если придавать значение деталям, то можно почувствовать себя чуточку счастливее🤍 ⠀ Дополним этот счастливых список мелочей?