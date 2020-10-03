Бывшая солистка группы "ВИА-Гра" Татьяна Котова порезвилась на лужайке в откровенном наряде

Она опубликовала на странице в соцсети "Инстаграм" видеоролик, на котором предстала в белом наряде необычного фасона, передает Politeka.net. Он состоял из топа с болтающимися руками, завязанный на груди, а также длинной юбкой с разрезом на бедре. Одежда выгодно подчеркнула стройные ноги и бюст красотки. Образ довершили туфли на высоких каблуках.

В таком виде Татьяна Котова забралась на качелю и принялась раскачиваться над зеленой травой. Во время движения возух разметал полы платья, соблазнительно обнажив бедро певицы.

"Не устаю повторять, что жизнь складывается из мелочей... Из свежего постельного белья, из мокрых носиков, которые будят тебя, виляя хвостиками 🐶 🐶 Из красивой посуды, из вкусного матча-латте на рисовом с утра, из любимого аромата, из интересной книги, из неожиданной поездки, от глубокого вдоха свежего воздуха в окно и развивающихся волос и вкусняшек по пути, из вытянутых ног на панель авто в дальней дороге и из долгожданных встреч с родными. Из теплого смс или долгожданного звонка, из слов, которые ложатся на музыку и из новых идей, которые ещё только предстоит реализовать. Картина складывается не сразу, но если придавать значение деталям, то можно почувствовать себя чуточку счастливее", - такими мыслями звезда поделилась в описании.

Пользователи социальной сети выразили в комментариях свой восторг от увиденного:

"Хуторянка)"; "Красиво и сексуально! И хорошие слова"; "Вы великолепны как всегда отличного вам и позитивного дня 😍👍это правда 😍"; "Из Таниной прекрасной ножки, небрежно выпущенной из платья... 😍"; "Татьяна просто супер красотка!"; "Куколка шикарная красавица ❤️😍🔥".

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