Колишня солістка групи "ВІА-Гра" Тетяна Котова попустувала на галявині у відвертому вбранні

Вона опублікувала на сторінці в соцмережі "Instagram" відеоролик, на якому постала в білому вбранні незвичайного фасону, передає Politeka.net. Він складався з топа з бовтаються руками, зав'язаний на грудях, а також довгою спідницею з розрізом на стегні. Одяг вигідно підкреслив стрункі ноги і бюст красуні. Образ довершили туфлі на високих підборах.

У такому вигляді Тетяна Котова забралася на гойдалку і почала розгойдуватися над зеленою травою. Під час руху возух розмітав підлоги сукні, спокусливо оголивши стегно співачки.

"Не втомлююся повторювати, що життя складається з дрібниць... Зі свіжої постільної білизни, з мокрих носиків, які будять тебе, виляючи хвостиками 🐶 🐶 з красивого посуду, з смачного матчу-латте на рисовому з ранку, з улюбленого аромату, з цікавої книги, з несподіваної поїздки, від глибокого вдиху свіжого повітря у вікно і розвиваються волосся і смаколиків по дорозі, з витягнутих ніг на панель авто в далекій дорозі і з довгоочікуваних зустрічей з рідними. З теплого смс або довгоочікуваного дзвінка, зі слів, які лягають на музику і з нових ідей, які ще тільки належить реалізувати. Картина складається не відразу, але якщо надавати значення деталям, то можна відчути себе трішки щасливіше", - такими думками зірка поділилася в описі.

Користувачі соціальної мережі висловили в коментарях своє захоплення від побаченого:

"Хуторянка)"; "Красиво і сексуально! І хороші слова"; " ви прекрасні як завжди відмінного вам і позитивного дня 😍 👍це правда😍"; " з Таніної прекрасної ніжки, недбало випущеної з сукні... 😍 "; "Тетяна просто супер красуня!"; "Лялечка шикарна красуня ❤️😍 🔥".

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