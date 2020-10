33-річна українська співачка Настя Каменських показала, як виглядає її ідеальний вечір на заході сонця

Настя продовжує дивувати мережу кадрами, зробленими під час спекотної відпустки з чоловіком, куди вона поїхала більше тижня тому. Зірка щодня балує шанувальників образами в бікіні і показує, як виглядає без макіяжу в простих нарядах на пляжі.

Цього разу артистка вирішила здивувати незвично скромним образом в білій сорочці в поєднанні з такою ж білою сумочкою з ланцюжком замість ремінця. При цьому багато фоловерів в Instagram Насті були здивовані, що зірка, як і завжди, не роздяглася і не показала зайвого:

"Took this sunrise into my heart and memory 🌅 Blessed to live in this world and to see its beauty ❤️", - пише Настя під фото.

Ось як реагують шанувальники:

"Прекрасна😍; а де попка?))); Супер красиво😍 😍 😍 👍 👍; красуня❤️; красива💛; красуня😍 😍 😍 🔥; Потап на ланцюг посадив; нереальна💓 💓 💓; Настя а по російськи можна?чого там написала незрозуміло; Нереально красиво, люблю дивитись на схід та захід Сонечка😍; Настя ну скільки можна)); Красива і жінка і захід; Longlegs!!!; Інша справа, одягнена краще; Потап особистий фотограф?; Кішечка моя😍; Навчи мене бути такою ж красивою 🙏❤️; Милашка😉"»

Ми також писали, що Настя довгий час перебувала з чоловіком на відпочинку, де кожен день показувала, як добре проводить час, насолоджується теплою погодою і дивує фігурою. І цього разу Каменських перевершила себе-кокетливо розкривши стильну сукню чорного кольору, співачка показала не тільки засмагле тіло, але ще і білизну.

Настя позувала в трендовій сукні з вшитим ремінцем-шнурком на талії і вирішила розкрити наряд фактично повністю, посвітивши при цьому чорною білизною без принтів.

«Pero me gusta la oscuridad. Oscuridad Знаете знаєте, звідки ці рядки? І напишіть, яка ви-ніжна chica hermosa 🌹 або все ж таємнича pantera negra? Моя відповідь - у пісні 😘», - інтригуюче написала Настя.

