Доллар и евро разошлись в разные стороны, прогноз НБУ удивил украинцев: что будет с курсом на выходных

Курс валют в Украине после выходных удивит украинцев неожиданно разным поведением доллара и евро.

Согласно прогнозу НБУ, в понедельник украинцы увидят подешевевшее евро.

Так, в понедельник, 5 октября, 1 евро можно будет купить за 33,23 гривны, хотя в пятницу 1 евро продавался по 33,328 гривен.

Доллар же, в отличие от евро, практически не изменит свои позиции. За выходные «зеленые» подорожают лишь на 0,01 копейку. Таким образом, 1 доллар 5 октября будет стоить 28,34 гривны.

Досрочный выход на пенсию, украинцам назвали главные условия: "После достижения 50 лет..."

Часть украинцев может выйти на заслуженный отдых досрочно.

Например, в 50 лет могут выйти на пенсию мужчины, которые имеют 25 лет стажа – из них 10 лет стажа на вредном производстве, и женщины с 20 годами стажа – из них не менее 7 лет и 6 месяцев на вредном производстве.

Если же человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.

Правила перевода денег хотят резко изменить, законопроект уже в Раде: "Сразу до 25 тысяч гривен..."

Сумму, которую можно будет отправлять переводом анонимно, хотят увеличить в разы.

Так, согласно законопроекту, без идентификации личности (без использования карты или предъявления документов) предлагают увеличить сумму перевода до 25 тысяч гривен (на сегодняшний день через терминал можно отправить лишь 5 тысяч).

Однако, увеличение анонимной суммы до 25 тысяч гривен, предложенное законопроектом, в главном научно-экспертном управлении Верховной Рады Украины не поддержали.

Подорожание коммуналки и рост цен на продукты, украинцев добили новыми цифрами: "На 15%..."

Стало известно, что будет с коммуналкой и ценами на продукты/услуги в 2021 году

Свой прогноз в комментарии журналистам озвучил эксперт Алексей Дорошенко. Он предупредил, что в 2021 году из-за резкого скачка курса доллара произойдет тотальное подорожание и повышение цен практически на все товары/услуги.

Аналитики сообщают, что украинцам следует готовиться к следующему подорожанию:

электроника на 6%;

продукты - на 7%;

коммуналка - на 15%;

одежда/обувь - на 6%.

Лесев объяснил, что делать с Минскими соглашениями: «Зеленский с командой несет ответственность за Донбасс»

Минские соглашения нужно выполнять или выходить из Минского формата

Такое мнение озвучил ведущий программы «Не Добрый Вечер» Игорь Лесев. Он подчеркнул, что Минские соглашения - не хорошие и не плохие, поэтому нужно принять факт, что они есть. По словам Лесева, украинцы не принимали решение о подписании этого соглашения. Его принимала власть, которая и несет за это ответственность.

По его словам, в данный момент только Зеленский со своей командой несет ответственность за Донбасс. По мнению эксперта, если Украину не устраивает какая-либо часть соглашению, нужно выходить из Минского формата.

Напомним, что курс валют в Украине изменился: эксперты навали причины резкого подорожания доллара, «усилилась неопределенность с…».

Как сообщала Politeka, в ПФУ рассказали о важных нюансах о льготной пенсии в Украине.

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