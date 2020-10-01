До кінця вересня курс долара в Україні досяг трирічного мінімуму
Станом на 1 жовтня 2020 року долар в обмінниках можна купити за 28,3 гривні. До такого рівня "зелені" піднялися з позначки 27,5 гривень всього за місяць.
Як пояснює аналітик Олексій Блінов "НВ Бізнес", падіння курсу пов'язане з сезонним переходом до збільшення торгового дефіциту. Крім цього, восени зростає попит на іноземну валюту. Він вважає, що вересень не показав якихось надскачків, адже подібні курсові гойдалки спостерігалися і в 2018 році.
Аналітик Євгенія Охтирко пов'язує стрибок курсу з тиском на курс гривні. Цей тиск чинили новини про те, що Україна ризикує залишитися без траншу МВФ. Вона зазначила, що учасники валютного ринку завжди швидко реагують на будь-які новини, пов'язані з міжнародним фінансуванням.
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А ось економіст Олена Бєлан впевнена, що велику роль в девальвації гривні зіграли песимістичні очікування учасників ринку, пов'язані зі зміною керівництва НБУ і невиразними діями фінрегулятора.
"Сформовані очікування навряд чи розсіялися, оскільки посилилася невизначеність з кредитом МВФ і активізувалися заяви про можливий вихід НБУ на вторинний ринок ОВДП, які сприймаються як підготовчий етап до запуску друкарського верстата", - пояснила експерт.
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