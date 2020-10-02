Суму, яку можна буде відправляти переказом анонімно, хочуть збільшити в рази

Про це інформує Politeka з посиланням на Finance.ua.

Так, згідно з законопроектом, без ідентифікації особи (без використання картки або пред'явлення документів) пропонують збільшити суму переказу до 25 тисяч гривень (на сьогоднішній день через термінал можна відправити лише 5 тисяч).

Пред'являючи документи, на сьогоднішній день українці можуть перевести без довідок і підтвердження доходів суму до 400 тисяч гривень.

Однак, збільшення анонімної суми до 25 тисяч гривень, запропоноване законопроектом, у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради України не підтримали.

"Таке рішення не сприятиме забезпеченню ефективного контролю за потоками незаконних коштів, у тому числі, враховуючи нинішні низькі розміри мінімальної та середньої заробітної плати в Україні. У супровідних до проекту документах відсутнє обґрунтування пропонованої суми грошового переказу", - зазначили там.

До того ж, анонімний переказ дозволяє відмивати шляхом кошти, отримані незаконно і фактично легалізує тіньову економіку, а це суперечить політиці Нацбанку України.

"Анонімні переклади в усьому світі жорстко обмежуються. Ми не можемо говорити про те, що боремося з відмиванням коштів, з тіньовою економікою, але при цьому дозволяємо абсолютно анонімно переводити суму, еквівалентну п'яти мінімальним зарплатам. Це нонсенс", - вважає фінансовий аналітик Єгор Комов.

Раніше ми писали, що українцям розкрили небезпеку "віддаленої роботи з хорошою зарплатою", яку почали останнім часом всім пропонувати. Як попереджають в НБУ, зараз в мережі активізувалися шахраї, які пропонують українцям "високооплачувану роботу". Робота полягає в здійсненні грошових переказів через особисті рахунки. Але в НБУ попереджають, що такі перекази - операції з відмивання грошей.

"Через карантин багато людей залишилися без роботи і шукають нові пропозиції на ринку праці. Однак ми не радимо погоджуватися на першу-ліпшу пропозицію заробітку, навіть якщо вона виглядає дуже привабливою", – додали в прес-службі відомства.

У НБУ попереджають, що такими оголошеннями зловмисники вербують людей для відмивання нелегальних доходів, які були отримані від:

"Будьте обережні! Ця діяльність-незаконна, за неї можна потрапити за грати. У будь-якій ситуації слід залишатися чесною людиною. Краще пошукати іншу пропозицію від гідного роботодавця",-підсумували в прес-службі Національного банку.

Нагадавши, Нацбанк попередив про важливі зміни, якими гривнями не можна буде розплачуватися.

Як повідомляла Politeka, українців застерегли від великої помилки зі заощадженнями в доларах.

Також Politeka писала, що Нацбанк ліквідував відомий банк, що буде з вкладами українців.