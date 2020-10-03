Курс валют в Україні після вихідних здивує українців несподівано різною поведінкою долара і євро
Як повідомляє Politeka.net, про це свідчать дані НБУ, опубліковані на офіційному сайті. Згідно з прогнозом фінрегулятора, в понеділок українці побачать євро, який подешевшав.
Так, у понеділок, 5 жовтня, 1 євро можна буде купити за 33,23 гривні, хоча в п'ятницю 1 євро продавався по 33,328 гривень.
Долар же, на відміну від євро, практично не змінить свої позиції. За вихідні "зелені" подорожчають лише на 0,01 копійку. Таким чином, 1 долар 5 жовтня коштуватиме 28,34 гривні.
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Як відомо, останній місяць долар в Україні показує тенденцію до зростання. Експерти прогнозують, що найближчим часом він продовжить рости. Як відомо, з початку вересня долар подорожчав майже на гривню. В оновленому бюджеті на 2020 рік курс закладено на рівні 29,5 гривень.
Раніше ми писали, що аналітики пояснили, чому падає долар. За їх словами, девальвація гривні пов'язана з сезонними коливаннями і збільшенням торгового дефіциту. Експерти нагадали, що восени завжди зростає попит на іноземну валюту, тому вересень 2020 року не став чимось особливим.
Нагадаємо, що курс валют в Україні змінився: експерти навали причини різкого подорожчання долара, «посилилася невизначеність з ...».
Як повідомляла Politeka, долар і євро пішли вгору, в НБУ озвучили новий курс валют: що буде з гривнею.
Також Politeka писала, що помічено різкий стрибок курсу долара, у Нацбанку попередили українців: "Впали на ...".