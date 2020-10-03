Частина українців може вийти на заслужений відпочинок достроково

Про це йдеться в 13 статті закону "Про пенсійне забезпечення" , при цьому уточнюється, що для цього потрібно мати стаж на певних роботах, пише Обозреватель.

Якщо ж людина має не менше 15 років страхового стажу, але його недостатньо для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.

А у 50 років можуть вийти на пенсію чоловіки, які мають 25 років стажу – з них 10 років стажу на шкідливому виробництві, і жінки з 20 роками стажу – з них не менше 7 років і 6 місяців на шкідливому виробництві.

Крім того, з 1 січня 2028-го на пенсію в Україні можна буде вийти в будь-якому віці, якщо є 40 років стажу.

Також після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років і при наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок можуть вийти на пенсію особи з інвалідністю по зору I групи-сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи.

Раніше на пенсію можуть вийти і жінки після досягнення 50 років і при наявності страхового стажу не менше 15 років, які народили п'ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку.

Після досягнення чоловіками 55 років, жінками-50 років і при наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок - можуть вийти раніше на пенсію військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення.

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