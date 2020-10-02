Як це відіб'ється на гаманцях українців

Стало відомо, що буде з комуналкою і цінами на продукти/послуги в 2021 році

Свій прогноз у коментарі журналістам озвучив експерт Олексій Дорошенко, передає UBR.

Він попередив, що в 2021 році через різкий стрибок курсу долара відбудеться тотальне подорожчання і підвищення цін практично на всі товари/послуги.

"Найсильніше в наступному році подорожчають комунальні послуги. І вони ж, у свою чергу, є одним з основних драйверів для зростання цін на інші товари", – попередив Дорошенко простих українців.

Аналітики повідомляють, що українцям слід готуватися до наступного подорожчання:

електроніка на 6%;

продукти - на 7%;

комуналка - на 15%;

одяг/взуття-на 6%.

Більш того, на тлі знецінення гривні вгору підуть і ціни на паливо в Україні. А через подорожчання бензину можуть змінитися розцінки на продукти харчування в магазинах.

"На бензини ціна може підрости на 1,9 грн/літр, а на дизель – на 1,35 грн/літр. Якою мірою оператори ринку реалізують ці передумови-сказати важко. Але, однозначно, ціни підростуть", - спрогнозував експерт Леонід Косянчук.

Раніше ми розповідали, що буде з комуналкою до кінця 2020 року.

Українців попередили, що тарифи на комунальні послуги не переглядатимуться до кінця поточного року.

Водночас у Міністерстві заявляють, що ціна на електричну енергію для населення в Україні не переглядалася з 2017 року і зараз є найнижчою серед усіх країн Європи.

Нагадаємо про тарифи на комуналку, "Нафтогаз" оголосив українцям ціни на жовтень: як змінилися суми.

Як повідомляла Politeka, українців попередили, що буде з цінами і тарифами, «через один-два тижні…»

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