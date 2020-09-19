В Управлении Пенсионного фонда Украины рассказали о назначении льготных пенсий и кому она положена

Право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют лишь некоторые категории украинцев.

В частности, это право независимо от места последней работы имеют лица, работавшие на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по списку № 1 и на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей. Эти категории украинцев могут выйти на заслуженный отдых раньше.

На льготных условиях пенсия по возрасту назначается таким категориям украинцев:

по списку № 1 — после достижения 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин, из них не менее 10 лет на указанных работах, и не менее 20 лет у женщин, из них не менее 7 лет и 6 месяцев на указанных работах;

по списку № 2 — после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 30 лет у мужчин, из них не менее 12 лет и 6 месяцев на указанных работах, и не менее 25 лет у женщин, из них не менее 10 лет на указанных работах.

Также ранее сообщалось, что стало известно, кто из украинских пенсионеров может рассчитывать на новую доплату к выплатам.

Так, в Пенсионном фонде анонсировали доплаты до 400 гривен украинцам в возрасте от 75 до 80 лет. Известно, что надбавки к пенсиям начнут выплачивать уже с 1 июля 2021 года.

Напомним, что украинцам готовят новые правила выплаты пенсий и зарплат, кто получит больше денег.

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