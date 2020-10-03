Украинская певица Тина Кароль взбудоражила яркими кадрами с выступления

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала видео с отрывками со своих концертов. Как известно, концерты Кароль – это настоящие шоу. Она обожает перевоплощаться в разных героинь своих песен. Кроме этого, певица невероятно красиво танцует и двигается.

На кадрах, опубликованных звездой, можно увидеть очень дерзкие и смелые образы красотки, а также невероятно страстные образы.

«Раскололось небо, потеряны в грубости, зашиты от нежности, доверия минимум…», - процитировала Тина слова из песни «Лодочка».

За два часа видео посмотрели более 40 тысяч раз. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Так чуственно и невероятно», «Самая чувственная и откровенная с нами... неприкаянная наша душа», «Лучшая!», «Я точно в реальности нахожусь? Не верится, так красиво и атмосферно», «Невероятная», «как же красиво... наша королева», «В самое сердце», «Это потрясающе», «Самая лучшая, до мурашек!», - пишут пользователи сети.

Как известно, недавно Тина Кароль выпустила новый альбом под названием «Найти своих и успокоиться». В альбом вошла оригинальная трилогия-клип с таким же названием. Специально для нее звезда кардинально сменила имидж.

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