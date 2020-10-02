Появившееся видео с Тиной Кароль и Даном Баланом взбудоражило сеть

Как передает Politeka.net, на официальной страничке проекта "Голос країни" в Инстаграм опубликовали "кусочек" совместного выступления двух судей этого шоу Кароль и Балана. Парочке, как известно, давно приписывают романтические отношения. Те, хоть и не подтверждают слухи, но время от времени разогревают публику пикантными "штучками" перед камерой.

В подписи к кадрам телеканал "1+1" поздравил фанатов шоу с Днем музыки:

"Друзья, поздравляем с Международным днем музыки🎼 В музыке всегда можно найти отражение настоящих чувств и внутренних эмоций. Согласны? Смотри любимые эпизоды #голоскраины", - говорится в сообщении.

Пользователи разглядели в этом некий знак: мол, Тина и Дан должны будут появиться в качестве судей и в следующем, 11-м, сезоне "Голоса". Комментирующие с интересом обсудили "намек" на участие парочки:

"хочется Дана и Тину в двойное кресло🙌" - "нет..будет интересней если между Даном и Тиной Санину посадят... чтобы Наконец-то все сомнения ушли"

"Я дуже чекаю і мрію щоб у 11 Голосу Країни Тіна і Дан були тренерами і сиділи в двойному кріслі! Це моя мрія!❤😍"

"Вы намекаете на то, что Тина и Дан будут в 11 сезоне👀👀👀"

"Дантина любимая, как же мы скучаем 😭💜"

"Ох, когда мы увидим Дана и Тину в дуэте🔥🔥🔥😍😍😍"

"Ладно Тина 100% будет...но вы постарайтесь убедить Дана!!! если там ДТ, больше ничего не нужно)...Монатика тоже*"

"Байдуже в яких кріслах будуть сидіти Тіна і Дан, аби були"

Ранее мы сообщали, фотоколлаж с Кароль, Баланом и ребенком в коляске вызвал ажиотаж. Очевидно, что поклонники этих двух артистов мечтают о том, чтобы они, наконец, создали семью. И хоть снимок "слеплен" в фоторедакторе, все равно многие с восторгом отнеслись к увиденному. Правда, нашлись в комментариях и те, кто не понял "юмора".

"Как же красиво и какие слова шикарные 😍"; "Супер!!! Все надеемся и Ждём этого!!! 🙌"; "Какой ужас ... 😥😥😥😥Ужасный и неуместный фотошоп ... хватит лепить 😁😁😁"; "А что, они муж и жена????", - отреагировали в комментариях.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте

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