Українська співачка Тіна Кароль розбурхала яскравими кадрами з виступу

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала відео з уривками зі своїх концертів. Як відомо, концерти Кароль - це справжні шоу. Вона обожнює перевтілюватися в різних героїнь своїх пісень. Крім цього, співачка неймовірно красиво танцює і рухається.

На кадрах, опублікованих зіркою, можна побачити дуже зухвалі і сміливі образи красуні, а також неймовірно пристрасні образи.

"Розкололося небо, втрачені в грубості, зашиті від ніжності, довіри мінімум...», - процитувала Тіна слова з пісні «Човник».

За дві години відео подивилися понад 40 тисяч разів. У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Так чуттєво і неймовірно", "найчуттєвіша і відверта з нами... неприкаяна наша душа", "Краща!", "Я точно в реальності перебуваю? Не віриться, так красиво і атмосферно", "неймовірна", "Як же красиво... наша королева", "в саме серце", "це приголомшливо", "найкраща, до мурашок!» ,- пишуть користувачі мережі.

Як відомо, нещодавно Тіна Кароль випустила новий альбом під назвою «знайти своїх і заспокоїтися». До альбому увійшла оригінальна трилогія-кліп з такою ж назвою. Спеціально для неї зірка кардинально змінила імідж.

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