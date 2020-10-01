Украинская звезда Тина Кароль всерьез задумалась о пополнении в семье

Об этом она рассказала в интервью программе Життя відомих людей.

Так, певица, которая недавно заговорила о возможном усыновлении ребенка, призналась, как ее сын Вениамин отреагировал на возможное пополнение в семье.

Как уверяет Тина Кароль, она постоянно обсуждает с наследником серьезные темы и прислушивается к его мнению. По ее словам, маленький Вениамин без особого энтузиазма реагирует на возможное пополнение в семье.

«Сестричку или вообще детей он пока что воспринимает так: они будут брать его вещи. Я думаю, мы дорастем до этого вопроса», — откровенно заявила Тина Кароль.

Певица также заявила, что сын более серьезно воспринимает появление мужчины в ее личной жизни.

«А вот мужчина… Здесь уже есть конкуренция. Мы поднимаем эту тему, он или не видит пока что человека, который, по его мнению и ощущениям, был бы сильнее него. Хоть он и маленький, он оценивает, как мужчина. Я очень тонко смотрю на эти вещи и позволяю ему высказывать все свои мысли», — уверенно продолжила певица в общении с журналистами.

Подытоживая, Тина Кароль добавила, что уже готова к новым серьезным отношениям с мужчиной.

«Я допускаю такую мысль. Очень сложно сейчас об этом говорить. Нужно влюбиться, чтобы реально это случилось. Я могу влюбиться, да. Время покажет, смогу ли я. Я сейчас такая серьезная, рассказываю это, а потом — не смогу», — резюмировала украинская звезда в эфире программы.

Ранее мы уже рассказывали о возможном пополнении в семье Тины Кароль.

Певица призналась, что сейчас в ее жизни появилось место для любимого мужчины.

"Время идет, не знаю, я же должна чем-то и кем-то вдохновляться, кроме цветов и огорода своего. Я во-первых желаю всем девушкам счастья, а себя считаю молодой для того, чтобы найти, возможно, свою пристань", - заявила она и добавила, что не против во второй раз стать мамой.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте.

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