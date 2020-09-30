Популярная певица Тина Кароль призналась, почему редко видится со своими родителями

Откровенное заявление звезды появилось в эфире программы "Зірковий шлях".

По словам Тины Кароль, она редко встречается со своими родителями, поскольку у них разные взгляды на жизнь.

«Мы не так часто собираемся вместе. У нас уже разное мировоззрение. Но традиции нужно беречь. Для нас традиция — это Рождество, Пасха и мамин день рождения. Папа свой день рождения любит праздновать на работе», — призналась известная певица.

В эфире программы Тина Кароль также рассказала, что ей привычнее оставаться наедине с собой.

«Я дружу со всеми, кто хочет дружить со мной. Но дружба в моем понимании проверяется временем. Когда я остаюсь одна, то размышляю и устраиваю какие-то личные апгрейды в разных вопросах. А также наверстываю то, что еще не понимаю или потеряла. И поэтому мне нескучно, будь я с друзьями или наедине с собой», — продолжила звезда, общаясь с журналисткой.

Подытоживая, Тина Кароль рассказала, как с пользой проводила время на карантине.

«Я сделала много полезного во время этого периода. Например, занималась самообучением и открыла для себя интересные уголки Украины», — резюмировала она в интервью.

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