Популярная певица Тина Кароль призналась, почему редко видится со своими родителями
Откровенное заявление звезды появилось в эфире программы "Зірковий шлях".
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По словам Тины Кароль, она редко встречается со своими родителями, поскольку у них разные взгляды на жизнь.
«Мы не так часто собираемся вместе. У нас уже разное мировоззрение. Но традиции нужно беречь. Для нас традиция — это Рождество, Пасха и мамин день рождения. Папа свой день рождения любит праздновать на работе», — призналась известная певица.
В эфире программы Тина Кароль также рассказала, что ей привычнее оставаться наедине с собой.
«Я дружу со всеми, кто хочет дружить со мной. Но дружба в моем понимании проверяется временем. Когда я остаюсь одна, то размышляю и устраиваю какие-то личные апгрейды в разных вопросах. А также наверстываю то, что еще не понимаю или потеряла. И поэтому мне нескучно, будь я с друзьями или наедине с собой», — продолжила звезда, общаясь с журналисткой.
Подытоживая, Тина Кароль рассказала, как с пользой проводила время на карантине.
«Я сделала много полезного во время этого периода. Например, занималась самообучением и открыла для себя интересные уголки Украины», — резюмировала она в интервью.
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