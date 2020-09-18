19-летняя дочка певицы Веры Брежневой Соня Киперман сверкнула молодым телом в тесном топе
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото, сделанных ночью. Красотка позировала на балконе в черном топе, который обтянул ее пышные формы. Она соблазнительно позировала на камеру, устроив любительскую ночную фотосессию.
«Тьфу, как будто», - подписала снимки Соня.
За несколько часов ее пост собрал более 4 тысяч лайков. Оценила фото и мама девушки, певица Вера Брежнева. В комментариях ей оставили массу комплиментов. Не обошлось и без сравнения с мамой.
«Сонь, шикарная», «Какая красивая, интересная девушка», «Красавица», «ДНК красоты мигрирует», «Вся в маму красотка», «Вау. Очень красивая, как и Вера Брежнева», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Соня сверкнула фигуркой в откровенном купальнике. Красотка выбрала бикини с леопардовым принтом, которое подчеркнуло стройную фигуру Сони. Она лежала на полу, соблазнительно выгнувшись.
«Красивая Соня», «Очень красиво», «Какие красивые бёдра!!!», «Вау, шикарная», «Хороша», - оставили девушке кучу комплиментов под фото.
Также недавно Киперман поделилась снимком в белом халатике. Девушка разлеглась на кровати, приняв очень соблазнительную позу.
Напомним, что Соня Киперман в купальнике нагнулась слишком низко: "Даст маме фору".
Как сообщала Politeka, Соня Киперман восхитила нежной красотой в пикантной блузке, мама оценила.
Также Politeka писала, что Вера Брежнева ошарашила словами о дочери и своей роли бабушки: "Весной ей исполнится...".