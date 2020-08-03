Наследница Веры Брежневой Соня Киперман показала, как проводит лето

Об этом пишет Politeka.net.

Так, старшая дочь украинской певицы похвасталась, какой фигурой ее наградила природа.

Соответствующие снимки 19-летняя Соня Киперман опубликовала в своем личном Instagram.

На снимке дочь Веры Брежневой релаксировала в коричневом блестящем купальнике. Ради яркого фото наследница украинской певицы позировала на камеру лежа, согнув одну ногу и подняв руки над головой.

"На земле Богинь", - подписала 19-летняя Соня жаркие снимки, которая с легкостью даст своей маме Вере Брежневой фору.

Несмотря на сотни восторженных комментариев и лайков под публикацией, 19-летняя дочь без объяснения решила удалить свой аккаунт в Instagram.

Ранее мы рассказывали, что 19-летняя Соня Киперман, которая живет в Соединенных Штатах, решила побаловать поклонников трогательным постельным кадром.

Красотка позировала на камеру в одном халате, который решила элегантно приспустить. Поклонники высоко оценили снимок модели.

«Это пожар», «Сначала подумала, что на фото Кейт Мосс», «ты бомба»», «красавица», «ты очень милая девушка», «вау, вот это бомбезный вид», - отметили фанаты.

Напомним, что юная дочь Веры Брежневой приспустила халат и поразила интимным фото в постели: вся в маму.

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