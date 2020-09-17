Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман побаловала поклонников соблазнительным фото

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала снимок, на котором позировала в пикантной блузе бежевого цвета. Красотка стояла возле зеркала, на котором была повязана гирлянда. Она поднесла руку к лицу, немного приоткрыв рот. Особое внимание поклонников привлекли пухлые губки Сони и ее нежный взгляд.

«Прыгающие звезды», - подписала снимок девушка.

За несколько часов ее пост собрал почти 3,5 тысячи лайков. Оценила пост и звездная мама, которая оставила смайлы под фото. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Девушка с неземной красотой», «Красивая», «Wow🔥красивая», «Богиня!», «Очаровательная», «Красивая девушка», «Ты моя королева», «Очень нежная! Оставайтесь такой!», «Красатулька!», «Королева», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соня Киперман решила побаловать поклонников трогательным постельным кадром. На черно-белом снимке девушка позировала в одном халате, который решила элегантно приспустить.

Как известно, Соня – старшая дочка Веры Брежневой. Ей 19 лет. Отцом Сони является Виталий Войченко, но позже ее усыновил второй муж певицы, бизнесмен Михаил Киперман. У Веры есть еще младшая дочка Сара.

Напомним, что пышногрудая Соня Киперман еле вместила свою красоту в купальник: идеальный ракурс.

Как сообщала Politeka, Соня Киперман в купальнике нагнулась слишком низко: "Даст маме фору".

Также Politeka писала, что Соня Киперман соблазнила упругостями в мини-бикини, жаркие кадры: «Какие бедра».