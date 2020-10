Дочка української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман блиснула пишними формами у відкритому сарафані

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію знімків, на яких вона під різними ракурсами позує на тлі розкішних квітів.

На дівчині - відкритий сарафан, що дозволяє шанувальникам детально розглянути юне тіло дівчини.

"Купи мені квіти!", - грайливо підписала фотографії Соня.

Шанувальники не залишилися байдужими до прохання дочки Віри Брежнєвої, зазначивши це лайками і в коментарях.

"💐 Тут ви на Мілу Йовович схожі ❤ ️ ❤ ️ ❤ SP spots on you are the best 😍 🥀 🥀 🥀 🥀 🥀 🥀 🥀 😘 from Russia with love 😻😻😻 ♥️♥️♥️", – написали вони.

