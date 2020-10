View this post on Instagram

⚫Я РЕШИЛА ЖЁСТКО ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ ПОВЕДЕНИЕ КОНОРА! ⚫Российская спортсменка и общественный деятель, мастер боевых искусств Ангелина Семенова прокомментировала задержание Конора Макгрегора @thenotoriousmma во время отдыха на Корсике. Макгрегор был арестован за попытку сексуального насилия и непристойное поведение, после того как обнажился в баре перед замужней девушкой. «Конор всегда вляпывается в какие-то скандальные истории, но это просто вопиющий случай. Если бы я была на месте этой девушки и передо мной известный спортсмен, боец ММА, который в присутствии своей жены позволил себе передо мной снять штаны, я не знаю чтобы сделала и конечно меня бы это оскорбило и задело. Потому что я считаю крайне не приемлемым такое поведение. Хорошо, что я знаю, где у мужчин находятся слабые точки и конечно я бы применила простые методы самообороны. Например, удар коленом в пах и ребром ладони в кадык. Мне было бы неважно есть рядом с ним телохранители или нет. Кто ему позволил так себя вести в обществе», - прокомментировала Ангелина Семенова. #конормакгрегор #конор #мма #фитоняшка #спортивныедевушки #muaythaigirls #boxinggirl#bjjgirls #bjjwoman #mmagirl #strongwoman#girlswithmuscle #ufc #conormcgregor