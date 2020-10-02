Российская певица и телеведущая Ольга Бузова получила "вызов" на бой от спортсменки Ангелины Семеновой

Так, недавно знаменитая боксерша Ангелина Семенова публично бросила вызов известной певице и телеведущей Ольге Бузовой. После чего реакция певицы не заставила себя ждать.

Изначально Ольга изъявила желание создать некое шоу, в котором боксеры должны будут драться с блогерами. Спортсменка Семенова в стороне не осталась и сразу предложила звездной певице выйти в ринг.

"Оля Бузова! Если ты готова выйти на ринг, то я готова побоксировать с тобой! Надеюсь, что ты не откажешься от своих слов, готова выйти на ринг против любого и как ты сама сказала, что ты боец по жизни!Ты красивая, а я красивая и сильная. Давай устроим реально крутой бой! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!", — написала спортсменка на своей странице в Инстаграм.

Менеджер телеведущей ответил на вызов Ангелины, заявив, что Бузовой такое предложение неинтересно, так как он ничего о самой боксерше не знает.

После этого на странице самой Ольги в Инстаграм появился неожиданный кадр с ринга, на котором Бузова в боксерских перчатках и толстовке позирует на камеру:

«Всем спорт 🥊✊🏻✊🏻✊🏻. И отличного дня 🥰 Какие планы на пятницу?🤪», - написала звезда.

Вот что пишут поклонники:

«Какая красивая😍😍😍😍», «Планы как у Наполеона 🙌😂», «Оля, отправь всех в нокаут 🥊🥇», «Сидеть на окне и плакать в колени ,что 18 лет не вернуть 🤦‍♀️Никаких планов на пятницу... 😎Мы за удачей не гонимся, мы ее в засаде ждём.. )) 😏🥳», «Уже не знаешь куда сунуться», «🥊Накаут от Бузовой 😁Коронный ☝️👑🥊», «Оля покоряет все виды спорта!!! Хорошего тебя дня тоже❤️», «Планы отдыхать на даче 😎».

Ранее в сети также появились неудачные кадры с Ольгой, сделанные во время примерки того самого наряда, ставшего центром обсуждений в сети. Ольга покрасовалась нежно-золотистым нарядом, однако опозорилась, засветив при этом грудь с неудачного ракурса.

Девушка продемонстрировала «отсутствие» форм в декольте, поэтому на фан-аккаунтах принялись обсуждать уместность данного наряда, который показал Бузову в невыгодном свете. Одни посоветовали положить девушке вату в лифчик, а другие удивились жестким комментариям в сторону звезды:

«Вам не кажется, что Оле Бузовой🌟 @buzova86 слегка великовато платье в районе лифа?😜», - сказано в Инстаграм под постом.

Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".

Как сообщала Politeka, подавленный любовник Ольги Бузовой взмолился о поддержке: "Настроение г...".

Также Politeka писала, что измученная Бузова пожаловалась на самочувствие, едва стоя на ногах: "Оля, соберись!"