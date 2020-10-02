Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова отримала "виклик" на бій від спортсменки Ангеліни Семенової

Так, нещодавно знаменита боксерка Ангеліна Семенова публічно кинула виклик відомій співачці і телеведучій Ользі Бузовій. Після чого реакція співачки не змусила себе чекати.

Спочатку Ольга виявила бажання створити якесь шоу, в якому боксери повинні будуть битися з блогерами. Спортсменка Семенова осторонь не залишилася і відразу запропонувала зірковій співачці вийти в ринг.

"Оля Бузова! Якщо ти готова вийти на ринг, то я готова побоксувати з тобою! Сподіваюся, що ти не відмовишся від своїх слів, готова вийти на ринг проти будь-якого і як ти сама сказала, що ти боєць по життю!Ти красива, а я красива і сильна. Давай влаштуємо реально крутий бій! Обіцяю, сильно бити не буду, але буду бити красиво!",- написала спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

Менеджер телеведучої відповів на виклик Ангеліни, заявивши, що Бузової таку пропозицію нецікаво, так як він нічого про саму боксерку не знає.

Після цього на сторінці самої Ольги в Instagram з'явився несподіваний кадр з рингу, на якому Бузова в боксерських рукавичках і толстовці позує на камеру:

"Всім спорт🥊 ✊ 🏻 ✊ 🏻 ✊ 🏻. І відмінного дня 🥰 які плани на п'ятницю?🤪», - написала зірка.

Ось що пишуть шанувальники:

"Яка красива😍 😍 😍 😍",» плани як у Наполеона🙌 😂", " Оля, відправ всіх в нокаут🥊 🥇", " сидіти на вікні і плакати в коліна, що 18 років не повернути ️ ️ ніяких планів на п'ятницю... 😎Ми за удачею не женемося, ми її в засідці чекаємо.. ))😏 🥳», «Вже не знаєш куди сунутися», «🥊накаут від Бузової ️ коронний️️️», «Оля підкорює всі види спорту!!! Гарного тебе дня теж❤️", " плани відпочивати на дачі😎" »

Раніше в мережі також з'явилися невдалі кадри з Ольгою, зроблені під час примірки того самого наряду, що став центром обговорень в мережі. Ольга покрасувалася ніжно-золотистим вбранням, проте зганьбилася, засвітивши при цьому груди з невдалого ракурсу.

Дівчина продемонструвала "відсутність" форм в декольте, тому на фан-акаунтах почали обговорювати Доречність даного вбрання, який показав Бузову в невигідному світлі. Одні порадили покласти дівчині Вату в ліфчик, а інші здивувалися жорстким Коментарям у бік зірки:

"Вам не здається, що Оле Бузовій🌟 @buzova86 злегка завелика сукня в районі ліфа?😜 » ,- сказано в Instagram під постом.

Нагадаємо, що зовнішність Ольги Бузової викликала оторопь, сама на себе не схожа:"Тут дівчинці років 12".

Як повідомляла Politeka, пригнічений коханець Ольги Бузової благав про підтримку: "настрій г...".

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