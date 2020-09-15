34-летняя певица и телеведущая проекта Ольга Бузова пожаловалась на самочувствие перед съемками

Полтора месяца назад стало известно, что артистка собирается принять участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Вместе с напарником Дмитрием Соловьевим она начала тренироваться очень активно и даже смогла поразить, ведь в начале она просто боялась и не могла даже нормально стоять на коньках.

Во время одной из тренировок Ольга также получила травму – повредила связки на ноге, после чего она пропустила выход на лед и восстанавливалась у врача. Сейчас Ольга уже может изучать сложные элементы поддержи и танцевать с новыми силами.

Однако, как заявила недавно Бузова в разделе Стори, проблемы на этом не закончились. Все дело в том, что Ольга не готова к выступлению так, как должна была. При этом звезда даже потеряла голос.

«Из-за нервов очень много происходит. Первое — это голос пропадает, второе — нет уверенности вообще в ногах. Ничего не могу с собой поделать. Будьте со мной рядом, я должна чувствовать вашу поддержку», - сказала в ролике звезда.

Пользователи сети тут же ответили:

«Выше нос, Королева, и только вперед!!! 🙏😘🤗 #всебудетхорошо ❤️❤️», «Оля профессионал!!! Умеет собраться, когда нужно и сделать всё на 💯 Верим в тебя и в твои силы!!! ❤️❤️❤️», «Не нервничай пожалуйста, 🙏🙏🙏пусть будет так, как будет. ✌️Ты победитель по жизни, а мы тебя всегда поддержим. ♥️♥️♥️», «Нервы натянуты... у вас, и у нас🧝🏻‍♀️🧸))) Все получится, не переживай, ждём эфиров с нетерпением🥇🧊⛸», «Оля, не переживай, всё получится, верим в тебя 🙏🙏🙏», «А что вообще происходит🙄 Всё будет отлично! Оля, собирись, настройся и тогда растает лёд 😍 Удачи💪✊✊».

До этого звезда, опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала рядом со своим отцом Игорем Бузовым. Непривычно видеть Ольгу с другим мужчиной, а не с ее бойфрндом, рэп-исполнителем Давой.

Счастливую артистку запечатлели с букетом цветов в объятиях отца после концерта. Бузов прижал дочь и дотронулся губами к ее щеке. Ольга при этом расплылась в широкой улыбке.

"С папулей @ibuzov после концерта ☺️ люблю ❤️", - трогательно призналась звезда.

Фото сильно впечатлило пользователей, которые поспешили сообщить о своем умилении в комментариях.

Напомним, что бесстыжая Бузова в тесном топе сверкнула прелестями перед другом Харламова: «Какая же ты…»

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https://www.youtube.com/watch?v=EhFM1S1Y8XY