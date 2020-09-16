Рэп-исполнитель и видеблогер Давид Манукян, бойфренд звезды "Дом-2" и певицы Ольги Бузовой, огорошил признанием

Как передает Politeka.net, DAVA (сценическое имя Манукяна) опубликовал в "сториз" в Инастаграм свежие кадры, рассказав о том, что происходит у него на душе.

Блогер предстал сидящим на скамейке, в капюшоне, с понуренной головой.

"Настроение гавно. Не хочется останавливать контент. Поэтому буду снимать. Нужна ваша поддержка, родные", - подписал кадры Давид.

Примечательно, что испорченному настроению блогера предшествовала выходка его второй половинки Бузовой. Та по каким-то причинам удалила из соцсетей их последние совместные фото.

Ранее в сети появилась информация, что роман двух звезд - фейковый, мол, у них есть соглашение о партнерства, дабы привлечь к себе побольше внимания, но вот чувств никаких нет.

Хотя, возможно, в настоящее время Бузовой просто не до Давы с его переживаниями. Ольга готовится к участию в шоу "Ледниковый период".

Девушка активно делится в Инстаграм кадрами тренировок с напарником Дмитрием Соловьевым. Певица признается, что очень сильно волнуется - ведь еще недавно она не умела стоять на коньках, не говоря уже о том, чтобы выполнять трюки.

"Всё меньше и меньше остаётся времени до начала съёмок 😭 и начинается мандраж 😨😨😨 страшно-то как😱 ...step by step учусь увереннее держаться на льду, чтобы удивлять Вас в новом сезоне 💪🏻⛸ @ice_1tv 🧊. Смотрю на это видео и не верю, что это я 🙆🏻‍♀️ не то, что стою на коньках 😂 а еду, и ещё что-то делаю 🙏🏻", - говорила Ольга.

Напомним, что бесстыжая Бузова в тесном топе сверкнула прелестями перед другом Харламова: «Какая же ты…»

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